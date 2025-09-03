Escena

Se disculpa por comentarios LGBTQ+

El rapero Snoop Dogg se disculpó sobre los polémicos comentarios:"Lo siento", escribió Snoop Dogg en una publicación de Instagram.
  • Por: Agencia Reforma
  • 03 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Se disculpa por comentarios LGBTQ+

El rapero Snoop Dogg se disculpó sobre los polémicos comentarios:"Lo siento", escribió Snoop Dogg en una publicación de Instagram. "La pregunta me tomó por sorpresa y no tenía respuesta para mi nieto. Todos mis amigos gays saben lo que me pasó, y me han estado llamando con cariño. Lo siento por no saber las respuestas para un niño de 6 años. Enséñenme a aprender. No soy perfecto".

EL MAÑANA RECOMIENDA