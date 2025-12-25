Tiene su triste historia de Navidad

Estamos a punto de llegar a las celebraciones más importantes para concluir el año, y las historias tristes también llegan antes de la fecha de Navidad y Nochebuena, y este es el caso de la actriz porno Sky Bri.

La modelo de OnlyFans dijo al videopodcast "One Night With Steiny" que le resulta difícil permanecer en una relación por estar en el ojo público.

¿Qué sacrificios hizo Sky Bri por amor?

Y mencionó lo que en su momento hizo por amor: afirmó haberse retirado de la industria para adultos durante un año y medio mientras mantenía una relación con su ahora expareja.

Sky dijo que estar con el influencer Nick Nayers la hizo dejar de publicar contenido para mantener estable su romance, hasta después que ella vio cómo se le insinuaba a otras chicas en los videos que su ex realizaba.

"Y él... coqueteaba con las chicas en los videos y salía con chicas en todos ellos. Eso fue difícil para mí, mientras que yo dejé todo eso por él. Ahora nunca lo haría".

Detalles sobre la relación de Sky Bri y Nick Nayers

En su momento, Sky dijo a un canal en Youtube sobre el amor: "De hecho, voy a estar soltera por el resto de mi vida".