Escribió sin dolo

Enrique aseveró que la Familia Real jamás recibió bien a Meghan y la estereotipó por ser una actriz estadounidense, divorciada y birracial.

Sin embargo, negó que su familia sea racista, esto a raíz de que, en 2021, en una entrevista con Oprah Winfrey, Meghan dijera que un integrante preguntó sobre el color de piel que tendría su hijo Archie.

"Será difícil para ti", aseguró que le dijo su hermano mayor, el Príncipe Guillermo, sobre la actriz de la serie Suits, a quien el heredero al trono calificó de "grosera".

LA RIVALIDAD

Confirmó la rivalidad que existe con su hermano y, aunque sin nombrarlos, acusó a algunos miembros de la Familia Real británica de "acostarse con el diablo" en los medios de comunicación para limpiar su imagen y reputación.

"En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", comentó.