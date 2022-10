Y sin falsa modestia el cantante de 79 años sonríe en videoentrevista y reconoce que sí, sigue siendo aquel, como reza su canción: "a pesar de las dudas y mi eterna locura".

"Feliz de ser reconocido con el Billboard... ¡y vivito y coleando!", expresa divertido el llamado "Divo de Linares".

PREMIO EN VIDA

Celebra que lo premien en vida, esa que sólo hay una y de la que él es un profundo enamorado, razón por lo que la transita a tope, casi sin descansos.

De hecho, cantó el tema "De Tanta Gente", que es parte de Victoria, álbum que comenzará a escucharse a partir del 18 de noviembre.

Emocionado, el intérprete de "Mi Gran Noche" presenta este nuevo material como una declaración de hechos de una carrera de seis décadas en las que ha habido de todo.

GRAN BATALLA

"´Victoria´ es un título muy comprometedor, pero va mucho más allá. Es la gran batalla que yo he librado toda mi vida, en lo personal y en mi carrera para ser quien soy, para seguir siendo quien soy, para próximamente seguir siendo quien soy.

"Porque todas las cosas que he pasado, siempre han terminado así, en victoria, entonces no hay palabra en el mundo que pueda describir la emoción que yo siento a estas alturas de mi vida", resalta.

DE GIRA EN MÉXICO Y EU

Y en honor a ese incansable espíritu, Raphael estará en México con su gira 6.0 y se presentará en varias plazas, entre ellas la CDMX (Auditorio Nacional 8 y 9 de octubre), Monterrey (Auditorio Citibanamex 13 de octubre) y Guadalajara (Auditorio Telmex 15 de octubre) y el 27 de octubre en McAllen Performing Arts Center en punto de las 20:00 horas.

"En estos shows por México y EU van a haber muchas piezas nuevas, pero que ni piense la gente que yo no voy a ofrecerles las grandes canciones mías. Tengo la inmensa suerte de tener al menos 30 canciones hermosas y muchos éxitos van a estar presentes, por supuesto", adelanta.

DOCUMENTAL POR ESTRENAR

Y, coincidentemente, el legendario cantante será testigo estando en México, del estreno de Raphaelismo, documental seriado que estrenará ViX+ el 6 de octubre en Estados Unidos y Latinoamérica.

Se trata de un documento visual en el que el artista abre todas las puertas: las de su casa, las de su corazón y las de su mundo familiar.

"Para mí no fue difícil hacer esto, porque yo soy un eterno libro abierto, no hay nada qué esconder... y para la gente, me parece bonito dejarles ver las cosas de mi vida con los detalles, como han pasado, no tienen para inventar nada, ahí tienen todo y ha sido muy bonito descubrirme de esa manera", precisa.

Jovial y animado, Raphael comparte que la pandemia a él no lo tuvo inactivo, por el contrario, se puso a grabar canciones, una tras otra, con un ímpetu a flor de piel, del cual dio salieron al menos tres discos, que espera lanzar próximamente.

"¡Hay Raphael para buen rato!", festeja el ídolo.