Ya siente la muerte cerca

En entrevista para el programa De primera mano, García, de 81 años, confesó que la edad le está empezando a cobrar factura y la cirrosis que padece, además de otros malestares, terminarán por derrotarlo más pronto de lo que todos imaginan.

"Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad, hablando la neta, yo creo que me voy rápido ya. Yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido", dijo a las cámaras.

Además, reconoció que en los últimos meses no ha tomado muy buenas decisiones, algo que atribuye a "la torpeza de los viejos", reconoció que ha empezado a perder la coordinación y que, entre otras cosas, ya no se siente como antes.

PIERDE LA CORDURA

"Estoy haciendo una serie de decisiones mal hechas, como que he perdido la coordinación, la cordura. Me acuerdo mucho de las palabras de mi papá, decía que era ´la torpeza de los viejos´, porque las decisiones que tomo no son las adecuadas para nada", agregó.

Pero antes de que la muerte llegue a sorprenderlo, el exgalán del cine y la televisión ya tomó algunas cartas en el asunto y planeó el lanzamiento de una segunda parte de su biografía, así como un último cambio a su testamento.

"Yo hablo con Dios, pero no profeso ninguna religión. Es una conversación que de vez en cuando me echo con el patrón. En mi libro El consentido de Dios narro algo de esto, y ahora quieren hacer la continuación del libro. Sería el momento ideal para empezar a escribir algo, porque el libro se terminó hace 30 años", platicó.

Por último, retomó su pleito