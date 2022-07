Siento que estoy cerca de mi final: Andrés García

A través de su canal de YouTube, el actor compartió un video donde se mostró cansado y con cierta falta de atención hacia los demás.

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil"

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más"

"Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", escribió en el video titulado "Se acerca el final de La Última Leyenda del Cine Mexicano".

PUNTADAS

Tras su accidente, Andrés García tuvo que ser sometido a dos puntadas en la cabeza, por un médico que acudió a su casa.

"Yo no sabía lo que estaba pasando, yo creí que me estaban puteando. Luego veo toda la sangre y digo: 'en la madre quién entró'", explicó.

Asimismo, García de 81 años, contó que no es la primera vez que le ocurre un accidente así, por lo mismo ya está cansado de hacerle frente a estas situaciones.

"Yo no sabía lo que estaba pasando, yo creí que me estaban puteando. Luego veo toda la sangre y digo: 'en la madre quien entró'", explicó.

"Yo no estoy acostumbrado a vivir así. Cada paso que doy me estoy cayendo, no puedo vivir así, he vivido de otra manera"

"Yo no estoy acostumbrado a vivir así. Cada paso que doy me estoy cayendo, no puedo vivir así, he vivido de otra manera".

En el clip también se escucha a su mujer, Margarita Portillo, quien trata de explicarle cuál es su situación y que debe tener paciencia.

"No te estas muriendo porque nada más tienes tantita fuerza y ya estás mentando madres", le dice. "Yo he mentado madres muriéndome", contesta García.

De acuerdo con el video, a causa de la cirrosis, el actor padece fatiga, pérdida del apetito, aparición de hematomas, somnolencia y cierta dificultad para hablar.