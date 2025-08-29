Se compromete con el rapero French Montana

Se compromete con el rapero French MontanaLa Princesa de Dubái Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum anunció su compromiso con el rapero French Montana
La Princesa de Dubái Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum anunció su compromiso con el rapero French Montana, un año después de su divorcio con su primer esposo.
De acuerdo a TMZ, Montana, cuyo nombre real es Karim Kharbouch, le propuso matrimonio a la Princesa durante la Semana de la Moda de París en junio, tras su participación como modelo en el desfile "3.Paradis Ready to Wear Primavera/Verano 2026".
