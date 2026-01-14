Critican por foto donde murió Liam Payne

Shanik Berman se colocó entre las principales tendencias de redes sociales luego de publicar un video en el que afirma hospedarse en la habitación 310 del Hotel CasaSur, en el barrio de Palermo, Buenos Aires, el mismo lugar donde falleció el cantante británico Liam Payne, exintegrante de One Direction, en octubre de 2024.

La grabación, difundida principalmente en TikTok, generó una reacción inmediata entre usuarios que cuestionaron el contenido y la intención del mensaje.

En el video, la periodista explicó que su estancia en esa habitación fue una coincidencia. Según su relato, viajó a Argentina por motivos laborales en compañía de su hija y solicitó una habitación con buena vista, sin conocer inicialmente el antecedente del lugar.

Además de mostrar el balcón y la zona de la piscina, también registró un memorial improvisado que seguidores del artista han colocado en el exterior del hotel, con flores, velas y fotografías.

LAS REACCIONES

La respuesta en redes sociales fue inmediata. Una parte de la audiencia calificó el video como un acto de mal gusto, señalando que exhibir un espacio directamente vinculado con la muerte de una figura pública podía interpretarse como una explotación del morbo. Comentarios como "insensible" y "innecesario" se repitieron en distintas plataformas, donde algunos usuarios cuestionaron la ética detrás de mostrar el lugar y etiquetar al cantante fallecido.

Otros internautas consideraron que el contenido carecía de valor informativo y que se apoyaba únicamente en el impacto emocional del suceso. Para este sector, la grabación no aportaba contexto nuevo y solo reforzaba la viralización de una tragedia que aún permanece sensible para los seguidores del artista.