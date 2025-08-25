Reina Shakira en Fundidora

Una fuerte tormenta azotó en el Parque Fundidora, pero no fue lluvia la que cayó, sino un "aguacero" de canciones de la colombiana Shakira que "facturó" con una taquilla de 37 mil asistentes en su tercer concierto en Monterrey de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La estrella de la música no quiso dejar fuera a la Ciudad en la segunda etapa de su gira mundial; en marzo arrancó con dos conciertos su tour por México desde la casa de los Rayados de Monterrey.

Aunque su espectáculo fue diseñado para estadios, la barranquillera de 48 años hizo una excepción especial y aceptó la invitación de cantar desde el Parque Fundidora.

Un encuentro generacional entre niños, jóvenes y adultos provocó la cantante, quien hizo un recorrido por sus 30 años de trayectoria que incluye innumerables éxitos.

El espectáculo de anoche fue el mismo que Shakira ofreció en marzo, lo único que cambió fue que aquí no hubo gradas, la gran masa de fans disfrutaron el concierto al ras del piso, desde la zona de "Las Eses" del parque, a un costado de la Nave Lewis, donde se celebra el Festival Pa´l Norte.

Aunque el chipi chipi amenazó el arranque del show, pues pasadas las 20:00 horas el público se vio obligado a hacer uso de sus impermeables ante una ligera lluvia, para las 21:40 horas el cielo fue benévolo y todo se detuvo.

"Buenas noches, Monterrey. No puedo creer que estemos aquí por tercera vez con ustedes", saludó a su manada la "Reina Loba".

"Qué lindo volver a verlos y estar en este país que tanto amo. No hay mejor reencuentro que una ´lobita´ con su manada. ¡Monterrey, esta noche somos uno!".

Eufóricos, los seguidores de todas las edades cantaron y bailaron junto a la colombiana "La Fuerte", "Girl Like Me", "Las De La Intuición", "Estoy Aquí", "Inevitable", "Te Felicito", "TQG" y "Acróstico".

El "aullido" de la manada se escuchó potente cuando a coro gritaron: "Shakira, Shakira".

Contagiada por el incondicional cariño de los regios, la barranquillera respondió con otra porra: "Monterrey, Monterrey".

"¿Cómo están todos esta noche? ¿cómo están todos por allá atrás?", preguntó la artista.

La algarabía multitudinaria se dejó sentir.

"Esta gira me está dando tantas satisfacciones. Cada noche ustedes me iluminan, me dan tanta fuerza para seguir. Definitivamente la vida tiene la forma de recompensarla a uno y esta es una de ellas. Es un lujo, es una recompensa, ya saben que la vida mía estos últimos años no ha sido fácil", compartió.

Su cálido mensaje, su canto y ardiente baile, fueron un abrazo para las "shakilovers" que después de padecer una bochornosa humedad previo al concierto, alrededor de las 23:00 horas sintieron el aire fresco de la noche.

Además de pasearse en "La Bicicleta", la estrella latina hizo sufrir a todos "La Tortura" de gozarla en vivo con su amoroso "Chantaje".

"Hay canciones que vienen a sanarnos, a cambiar estigmas. Al menos como compositora es así", expresó, "¿cuántas solteras hay aquí? ¿y cuantos solteros? Creo que se puede estar feliz de un lado o del otro, siendo casado o soltero. El amor por el otro es muy bonito, pero yo creo que es mejor el amor propio", dijo la Shakira resiliente y empoderada que después de su mediática separación del futbolista Gerard Piqué se levantó con más fuerza en la música y su gira mundial lo demostró.

De la nostalgia al recordar a la jovencita de hace 30 años, de pelo negro, que quería cambiar al mundo con sus canciones "Pies Descalzos, Sueños Blancos" y "Antología", se puso festiva y divertida acompañada del Mariachi Gama 1000.

Con sombrero y traje rojo, la cantante ofreció una nueva versión de su hit "Ciega, Sordomuda" y aprovechó para cantar "El Jefe", que hace dos años grabó con el grupo Fuerza Regida.



