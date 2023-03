Shakira ya tiene fecha para irse a vivir a Miami

Shakira, de 46 años, y Piqué, de 36, anunciaron su separación en junio de 2022 luego de más de una década juntos; el exfutbolista ya no esconde su amor por la joven Clara Chía, su novia de 23 años que es mencionada por la colombiana en su exitosos tema "BZRP Music Session #53".

En dicho tema Shakira lanza frases abiertamente dirigidas a Piqué, como "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" o "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", además de que sentencia "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques".

Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de "Te felicito" y "Monotonía"; y aunque es cuestión de semanas para que la intérprete deje Barcelona, se sabe que tanto Piqué como los padres de éste, cuentan las horas para que esto suceda, pues la tensión entre ellos ya es insostenible.

Shakira tendrá u cambio de vida