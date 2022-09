Shakira y Piqué llegan a acuerdo sobre custodia de sus hijos

Shakira y Gerard Piqué finalmente llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos; no llegarán a juicio para solucionarlo.

Después de meses de su polémica separación, Shakira y Gerard Piqué por fin llegaron a un acuerdo para la custodia de sus hijos, pues ninguno quería llegar a un juicio legal, ni que un magistrado tomara esa decisión.

"Nuestros niños son nuestra máxima prioridad", decían Shakira y Piqué al confirmar su ruptura.

Según el Europa Press, la reunión se llevó a cabo en el despacho de abogados del futbolista, donde la cantante lució empoderada y acompañada de su hermano Tonino; a diferencia de Piqué que llegó solo, cabizbajo y serio.

Este es un gran paso para ambos, pues ninguno podía llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos; la intérprete de 'Te Felicito' salió muy sonriente de la reunión, lo que da a entender que sí lo pudieron solucionar.

Por el lado del delantero del Barcelona señalan que salió media hora antes que su ex pareja, donde en todo momento se mostró serio y no dio ninguna declaración.

La separación

La ex pareja anunció su ruptura en junio aunque no se conocen las razones exactas, no obstante la custodia de Sasha y Milán ha sido un obstáculo para que Shakira y Piqué se separen definitivamente.

Shakira y Gerard Piqué finalmente llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos; no llegarán a juicio para solucionarlo.

Shakira no lo ha manifestado públicamente, pero los rumores apuntan a que la artista quiere fijar su residencia en Miami, mientras que el futbolista tiene varios proyectos en España, y también ha comenzado una nueva relación con Clara Chía.