Regresa a Disney

Shakira regresará a Disney para la esperada secuela de "Zootopia 2", dando voz nuevamente a Gazelle, la carismática estrella pop del universo animado. En 2016, la artista estrenó "Try Everything", tema principal de la primera película del estudio.

La cantante lanzó su nuevo video musical llamado "Zoo", canción original que formará parte de la banda sonora de la cinta animada que se estrenará el próximo 27 de noviembre en México.