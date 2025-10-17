Sigue dando de qué hablar

Shakira ha vuelto a dar de qué hablar con una nueva serie de imágenes que, desde el primer minuto, han dado de qué hablar. La cantante, que se encuentra inmersa en su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour", compartió lo que podría ser el adelanto de un nuevo video, lo cual ha emocionado a sus seguidores.

En las fotos, captadas por la lente de Nicolas Gerardin, se puede ver a la cantante caminar frente al que sería un equipo de futbol, a decir por el short con número impreso en el lateral del muslo, así como las medias altas y los zapatos deportivos negros.

Pero los chicos parecen tener cierto miedo a "La Loba", pues no llevan jersey y cubren con sus manos la entrepierna, mientras ella posa con mucha seguridad y la frente en alto.

Shakira no dio más detalles sobre las fotografías, pues sólo se limitó a escribir: "Ponle título a esto...", lo que ha dejado que vuele la imaginación de sus fans, pues también podría estar calentando motores para la próxima Copa del Mundo.