Visita Shakira Museo de Frida Kahlo

Antes de despedirse de México, luego de haber realizado 12 exitosos conciertos en la CDMX, Shakira decidió turistear un poco y visitar el Museo Frida Kahlo al lado de sus hijos, Milán y Sasha.

De acuerdo con varios videos virales de personas que coincidieron con la colombiana en la llamada "Casa Azul" este fin de semana, la cantante gozó en familia un recorrido tranquilo y sin alboroto en el emblemático museo. Y aunque siempre estuvo resguardada de cerca por un par de elementos de seguridad, varios fans que la reconocieron lograron tomarse fotos con ella, quien accedió amable, según se ve en los videos compartidos en TikTok y X.



