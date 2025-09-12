Más de ´Rosario Tijeras´Bárbara de Regil confirmó que la serie "Rosario Tijeras" tendrá quinta temporada en Netflix.
Durante una entrevista para "The Hollywood Reporter", Bárbara confirmó que ´Rosario Tijeras´ le ha dado grandes oportunidades y ahora quiere explotarlas como productora de la serie.
"Creo que con el paso de los años he adquirido experiencia sobre algunos temas de producción y es momento de sacarlos adelante con este producto que he defendido", explicó la actriz.
La cuarta temporada, estrenada en TV Azteca, demostró que la historia de la heroína sigue vigente.
