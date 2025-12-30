¿Quiénes son los hermanos Duffer, creadores de "Stranger Things"?

"Stranger Things", una de las series más emblemáticas de la última década, se encuentra a punto de concluir con el lanzamiento del episodio final de su quinta temporada, el cual llegará a Netflix el próximo 31 de diciembre.

¿Qué impacto ha tenido Stranger Things en la cultura pop?

La trama de la serie mezcla la nostalgia y la ciencia ficción con las aventuras de un grupo de adolescentes que es sorprendido por monstruos que escapan de un portal a un universo paralelo lleno de maldad que pretende abrirse paso al mundo real.

Ante el gran impacto de la historia, los fanáticos han reconocido como uno de los principales pilares de su éxito a los Hermanos Duffer, escritores de la serie y quienes con su creatividad han desarrollado un universo que permanecerá vigente dentro del imaginario colectivo por sus emblemáticos villanos como el temible "Vecna" y los "Demogorgons."

Detalles sobre los Hermanos Duffer y su trayectoria

Los creadores de la serie que se ha consolidado como una de las producciones más grandes en la historia del streaming, cargada de referencias al cine de horror y ciencia ficción, así como a la cultura pop, son los gemelos Matt y Ross Duffer. Los hermanos Duffer nacieron un 15 de febrero de 1984 en Durham, Carolina del Norte, se sabe que desde niños tenían una fascinación muy grande por ver películas en VHS, la cual tomó un nuevo rumbo en sus vidas después de recibir una videocámara obsequiada por sus padres.

Desde la secundaria, los Duffer ya se dedicaban a la realización cinematográfica en un formato casero y, al concluir la preparatoria ingresaron al Dodge College of Film and Media Arts de la Universidad Chapman en Orange, California.

¿Cómo se desarrolló la trama de Stranger Things?

De acuerdo con lo que han contado en distintas entrevistas, "Stranger Things" inicialmente fue bautizada bajo el nombre "Montauk"; sin embargo, su proyecto fue rechazado en múltiples ocasiones, hasta que fue aceptado por Netflix. Entre Emmys, Grammys y un Premio Peabody, la industria del entretenimiento ha reconocido el gran talento de los realizadores con cada temporada de Stranger Things.