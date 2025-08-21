Serán padres de una niña

El cantante Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González anunciaron que esperan su primer bebé juntos, una niña que llegará en febrero de 2026.

La pareja, que se ha convertido en una de las más comentadas de la Dinastía Fernández, reveló la noticia a través de redes sociales con un emotivo mensaje y un video tipo collage mostrando las primeras imágenes del bebé mediante ultrasonido en 3D.

"Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza.

"Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que ¡seremos padres! Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición", escribió Mariana.

En una entrevista con Hoy Día de Telemundo, Fernández Jr. y González revelaron que aún no deciden si la pequeña se llamará Isabella o Vicenta.



