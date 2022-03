Será turista espacial

Pete Davidson, miembro del elenco de Saturday Night Live y actual pareja de la socialité Kim kardashian, formará parte de la próxima misión al espacio de Blue Origin, la compañía de vuelos espaciales fundada por Jeff Bezos.



La empresa confirmó la noticia, añadiendo que el vuelo se realizará desde el puerto espacial de la compañía en Texas, el 23 de marzo.

Davidson estará acompañado en el vuelo por el inversionista y ex CEO de Party America, Marty Allen; la fundadora de SpaceKids Global, Sharon Hagle; su esposo, el director ejecutivo de Tricor International, Marc Hagle; el empresario Jim Kitchen; y el ex administrador asociado de la FAA y fundador de Commercial Space Technologies, George Nield.

Este vuelo será la cuarta misión tripulada del programa New Shepard de Blue Origin y la vigésima en su historia. Cada astronauta llevará una carta en nombre de la fundación de Blue Origin, Club for the Future, cuyo programa “Postales al Espacio” brinda a los estudiantes acceso a este tipo de hazañas en los cohetes de la compañía.

Davidson, quien ha estado en las noticias recientemente tanto por su relación con Kim Kardashian como por su enemistad con Kanye West, se perfila como el miembro del equipo más impredecible hasta el momento.