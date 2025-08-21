Será honrada en Santa Bárbara

La actriz, cantante y productora Cynthia Erivo, ganadora de premios Tony, Grammy y Emmy y con tres nominaciones al Óscar, será honrada con el 18º Premio Anual Kirk Douglas a la Excelencia en Cine durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

La ceremonia se llevará a cabo el 4 de diciembre de 2025 en una cena de gala en el Ritz-Carlton Bacara de Santa Bárbara, cuyos fondos se destinarán a los programas educativos del festival, informó el medio internacional Deadline.

"Cynthia Erivo es un talento singular cuya profundidad, alcance y compromiso intrépido con su arte encarnan el espíritu de excelencia que mi padre defendió a lo largo de su vida", declaró Michael Douglas. "Es totalmente apropiado que reciba el Premio Kirk Douglas, que reconoce el arte audaz y el impacto duradero en el cine".

El 41º Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara se llevará a cabo del 4 al 14 de febrero de 2026.



