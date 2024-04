Sofía Vergara y Joe Manganiello, oficialmente separados

El jueves, según informó "Pagesix", se reveló que los registros judiciales señalaban que un juez había ratificado el acuerdo de separación legal al que habían llegado ambas partes.

Si bien los famosos guardaron silencio, durante varios meses, sobre los motivos que llevaron al fin de su relación, la actriz de "Dos locas en fuga" dijo en una entrevista con "El País" a principios de este año que tenían diferencias en cuanto a sus planes futuros.

"Mi matrimonio se deshizo porque mi esposo era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quienes lo hagan, pero eso ya no es para mí. Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre", explicó.