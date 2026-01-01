Inician 2026...¡solos!

Si bien 2025 estuvo lleno de momentos especiales y fuimos testigos de la unión de varias celebridades, lo cierto es que no para todos fue miel sobre hojuelas.

Para algunos, el año marcó el final de relaciones que parecían sólidas, ya fuera tras años de historia o romances intensos, pero breves. Tal fue el caso de Mauricio Ochmann y Lorena González, o la tan llamativa y polémica separación de Nicole Kidman y Keith Urban.

¿Qué celebridades se separaron en 2025?

NICOLE KIDMAN Y KEITH URBAN

Esta separación dio mucho de qué hablar desde el momento en que se supo que la actriz y el cantante ponían fin a su matrimonio tras 19 años juntos y dos hijas en común: Sunday Rose y Faith Margaret. El debate legal entre ambos desató una fuerte polémica, especialmente por el supuesto motivo de la ruptura, que apuntaba a una presunta infidelidad por parte de Keith Urban. Aunque lograron llegar a un acuerdo sobre cómo repartirían el tiempo con sus hijas, el arreglo financiero generó controversia.

MAURICIO OCHMANN Y LORENA GONZÁLEZ

A principios de noviembre, el actor mexicano y la hija del fundador de Farmacias Similares decidieron poner fin a su relación, la cual duró poco más de un año. Fue en julio cuando su romance se hizo oficial. Sin embargo, meses después, Mauricio confirmó en una entrevista con la prensa -tras ser captado en el aeropuerto- que llevaba varios meses soltero y que ya no mantenía ninguna relación con Lorena, asegurando que era simplemente parte de la vida.

Detalles sobre las rupturas de parejas famosas

ANGÉLICA VALE Y OTTO PADRÓN

El tiempo en pareja tampoco garantiza estabilidad. Angélica Vale y Otto Padrón pusieron fin a su matrimonio en abril, aunque fue hasta noviembre cuando la separación se hizo pública. Esto ocurrió luego de que Otto presentara una demanda por ´diferencias irreconciliables´. El proceso de divorcio generó revuelo tras darse a conocer que Otto condicionó el pago de los gastos legales y honorarios de los abogados a la actriz mexicana, además de los acuerdos relacionados con la custodia de sus dos hijos, Angélica y Daniel.

ALEJANDRO SANZ Y CANDELA MÁRQUEZ

El cantante madrileño y la actriz valenciana protagonizaron una relación corta, pero intensa. Con poco más de un año juntos, se confirmó su separación poco antes del festejo de cumpleaños del intérprete de "Amiga mía". Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, los rumores apuntan a una supuesta infidelidad de Alejandro Sanz con una excolaboradora.

KATY PERRY Y ORLANDO BLOOM

La cantante pop y el actor británico también protagonizaron una de las rupturas más comentadas del año, especialmente después de que se confirmara la relación de Katy con el exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau. Tras casi una década juntos y una hija en común, Daisy Dove, la expareja anunció su separación alegando diferencias personales y asegurando que priorizarían el bienestar de su hija. Ambos afirmaron haber terminado en buenos términos, con Orlando señalando que mantienen una relación sana y cordial.

Impacto de las separaciones en el mundo del entretenimiento

JENNIFER LOPEZ Y BEN AFFLECK

Aunque la solicitud de divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck se presentó en 2024, fue durante este año cuando el proceso finalmente concluyó, aludiendo a ´diferencias irreconciliables´. El divorcio se centró principalmente en los acuerdos relacionados con sus hijos, Emme y Fin, así como en la división de bienes, los cuales ambos decidieron conservar de manera individual.

DAKOTA JOHNSON Y CHRIS MARTIN

La actriz de Hollywood y el vocalista de Coldplay también sorprendieron con su ruptura. Tras ocho años de historia de amor, la separación se dio a conocer de forma abrupta a mediados de este año. Aunque no existen declaraciones oficiales, se ha señalado que el motivo podría estar relacionado con la postergación de la boda por parte de Chris Martin.

TIM BURTON Y MONICA BELLUCCI

La actriz italiana y el icónico creador del cine gótico confirmaron su ruptura a mediados de septiembre, tras tres años de relación.