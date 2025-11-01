Lamine Yamal confirma el final de su relación con Nicki Nicole

La famosa pareja de Lamine Yamal y Nicki Nicole llegó a su fin, al menos así lo confirmó el futbolista del Barcelona. Después de tres meses de relación, tomarán caminos separados.

¿Qué ocurrió?

En el programa "D Corazón", el astro español de 18 años respondió a las acusaciones de infidelidad en su contra tras una fiesta en Milán. "No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", aseguró Yamal.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Por ahora, la artista argentina no se ha pronunciado al respecto. La separación ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas han expresado su sorpresa y apoyo. La relación, que comenzó hace tres meses, había sido objeto de atención mediática, especialmente por la juventud y el talento de ambos.

La noticia de la separación ha dejado a muchos preguntándose sobre el futuro de ambos en sus respectivas carreras y si habrá algún tipo de colaboración en el futuro. Yamal y Nicole son figuras destacadas en sus campos, y su ruptura podría tener implicaciones en sus trayectorias profesionales.