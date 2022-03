Señalados por la sociedad

CRITICADOS

"Muchas veces somos criticados y hasta llegan a decir ´no te juntes con ellos o los hijos de ellos van a ser iguales porque son cuenta chistes y dicen muchas groserías´ o juzgan por eso y no es tan fácil poder abrirle la mente a las personas sobre todo en cuestión familiar, no se dan cuenta que quizá ´La Wanders´ es un personaje y Yered es otra cosa pero hay gente muy cerrada que no permite que nuestras hijas entiendan nuestro trabajo", dijo Yered en entrevista.

"Solemos ser muy criticados sobre cómo dejamos que nuestras hijas estén al tanto de toda nuestra vida, pero preferimos eso a estarles mintiendo y después sufran bullying de que yo salgo en una revista encuerada o que su papá ya estuvo en la delegación, etc.", agregó.

PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO

En noviembre del 2021 Radamés admitió que su matrimonio con la también actriz se vio afectado en gran medida por el alcoholismo que él padeció, en 2015 exhibieron un episodio de violencia entre ambos y aunque estos son momentos difíciles que han enfrentado, siempre han tratado de explicarles a sus hijas con la finalidad de que "estén preparadas para cualquier comentario".

"Somos muy criticados por llevarnos bien después de haber tenido tantos problemas en nuestra relación, pero la gente no ve la otra parte, que es maravilloso poder caer y levantarse y más de la mano que ya te conoce. Nunca justifico que esté bien que los dos nos hayamos agredido o faltado al respecto, pero sí es bueno que la gente no se quede sólo con esas cosas malas, que digan ´salieron adelante´, supimos saltar ese bache que nos hizo bien tocar fondo para hacer las cosas que ahora hacemos", señaló Radamés.

SE BUSCAN PAREJA MUTUAMENTE

Ahora, que no son pareja sentimental, han decidido trabajar juntos para conseguirle pareja al otro. Todo es parte de un programa de televisión que se transmite todos los domingos a las 23:30 horas por Telehit llamado "Pretendejos", donde ambos tratan de demostrar que se conocen bien y se quieren tanto que son capaces de renunciar el uno al otro como pareja sentimental.

"A final de cuentas lo que quiero yo de Yered y ella de mí es que seamos felices y si podemos aportar un poco dentro de la felicidad ¿por qué no ayudar?, entonces nos pusimos de acuerdo y se ha vuelto algo que vienen todos los sentimientos porque yo le puedo escoger a alguien pero al mismo tiempo no quiero que se vaya, entonces le consigo dos o tres parejas que no le gusten para que no se vaya", aceptó entre risas De Jesús, mientras que Yered también admitió que durante el programa ha buscado parejas con todos los defectos que Radamés no tolera con la esperanza de que puedan seguir sin pareja.

Odia la impuntualidad y eso lo vi conmigo, que siempre tenía que andar corriendo, hubo veces en que me dejaba cuando estábamos casados, había fiestas y me dejaba, entonces escogí algo así, que lo hiciera esperar hasta que se desesperara", confiesa La Wanders.