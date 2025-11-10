Se vuelve itinerante

Treinta años después de que la leyenda de la música tejana Selena Quintanilla-Pérez fuera asesinada a los 23 años, la música regional mexicana se celebra a nivel global, sin duda como resultado de su influencia interminable.

Este año, ha habido una serie de celebraciones para la cantante de "Bidi Bidi Bom Bom", incluyendo el próximo documental de Netflix "Selena y Los Dinos". Y habrá una razón más para celebrar a la cantante conocida por los fans simplemente como Selena, en 2026 el Museo Grammy inaugurará una exhibición especial temporal celebrando a la estrella de la música latina.

"Selena: From Texas to the World" (Selena: De Texas al Mundo) estará abierta al público del 15 de enero al 16 de marzo en el museo en el centro de Los Ángeles.

EL VESTIDO DE LOS GRAMMY

La exposición fue curada en estrecha colaboración con Suzette Quintanilla, hermana de Selena y presidenta de Q Productions. Mostrará objetos personales del Museo de Selena en Corpus Christi, Texas. Será la primera vez que estos artículos se muestren fuera del estado natal de Selena.

Suzette Quintanilla "seleccionó personalmente los artículos que tendremos el placer de exhibir en la muestra temporal", dijo la curadora del Museo Grammy, Kelsey Goelz, en una entrevista con The Associated Press. "El legado de Selena no va a ninguna parte. La conversación sigue en marcha. Así que, ya sabes, ¿por qué no empezar a permitir que los fanáticos vean más cosas?".

Todos los artículos en la muestra del Museo Grammy provienen del Museo de Selena, salvo por las guitarras de la colección personal de Chris Pérez, el guitarrista principal de Selena y Los Dinos, quien estuvo casado con la cantante.

Aproximadamente 15 artículos provienen del Museo de Selena, dice Goelz, pero el que destaca como "el artículo más espectacular" es el vestido que usó en los Grammy de 1994, cuando ganó el premio a mejor álbum mexicano/mexicano-estadounidense.

"Es un vestido blanco muy hermoso con cuentas", señaló. "Y también el atuendo de cuero que usó en la portada (de su álbum de 1994) ´Amor Prohibido´, el cuello con volantes, los aretes de aro. Estas pequeñas cosas, como los aretes de aro, hacen a Selena, Selena. También tenemos el micrófono que usó en su última actuación que todavía tiene su lápiz labial".

"Es tan íntimo y es tan especial poder traer esto a Los Ángeles", continuó.

Selena: De Texas al Mundo estará abierta al público del 15 de enero al 16 de marzo en el museo en el centro de Los Ángeles.

HOGAR APROPIADO

El museo y Los Angeles es un hogar apropiado para una exhibición de Selena. En 2017 recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. En ese momento, según un portavoz de la Cámara de Comercio de Hollywood, la multitud fue la más grande de la historia para una ceremonia del Paseo de la Fama, rompiendo un récord de 1998 establecido en la develación de la estrella del cantante mexicano Vicente Fernández.

El Grammy y el Premio a la Trayectoria de Selena formarán parte de la exposición en el Museo Grammy, así como diseños de moda dibujados a mano de los años de adolescencia de la cantante.

Todas las descripciones en la exhibición estarán disponibles en inglés y español, reflejando el biculturalismo y bilingüismo de Selena. Los asistentes también pueden esperar "un momento de interacción con los fans", dice Goelz. "Realmente queremos crear una experiencia que sea interactiva".

"Es increíblemente especial compartir estos artículos preciados, por primera vez fuera de nuestro Museo de Selena, en el icónico Museo Grammy en Los Ángeles", dijo Suzette Quintanilla en un comunicado. "Selena y nuestra banda estaban extremadamente orgullosos de recibir un Grammy por nuestro concierto en vivo. Esta exhibición es un hermoso homenaje a su espíritu, su cultura y el amor inquebrantable que tenía por los fanáticos".

UNA MEZCLA ÚNICA DE ESTILOS

El estrellato de Selena llegó a principios de la década de 1990, con su mezcla única de música tejana, pop, cumbia y otros estilos musicales que se manifestaron en grandes éxitos como "Bidi Bidi Bom Bom", "Como la Flor", "Amor Prohibido", "No Me Queda Más" y "Tú Solo Tú". Conocida como La Reina del Tex-Mex, Selena rompió barreras para las mujeres en la música latina. Abrió las puertas para una nueva generación de artistas contemporáneos de ascendencia latina que disfrutarían de una gran popularidad con el público estadounidense en general. A menudo cantaba en español y hablaba en inglés, reflejando una identidad intercultural que resonaba con los oyentes. En 1997, una película biográfica sobre su vida, "Selena", se convertiría rápidamente en un clásico, impulsando la carrera de su protagonista, Jennifer Lopez.

TRÁGICO FINAL

Selena fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, en 1995. Saldívar cumple una cadena perpetua en Texas.