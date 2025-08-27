Disfruta de Cabo San Lucas

Selena Gomez fue captada este fin de semana disfrutando del sol, la playa y pasándola genial en un exclusivo yate con sus amigas más cercanas en Cabo San Lucas, México.

De acuerdo con el Daily Mail, TMZ y Page Six, la cantante y actriz fue vista en lo que muchos fans creen que fue su despedida de soltera, aunque muchos seguidores descartaron esta teoría debido a la ausencia de su amiga íntima Taylor Swift.

Este domingo, Gomez, de 33 años, fue fotografiada relajándose en Cabo San Lucas y en las imágenes aparece junto a Ashley Cook, Raquelle Stevens, Courtney Lopez y su prima Priscilla Marie.

También fue vista bajando del yate para disfrutar de algunos de los lugares de interés locales. Para esta salida, combinó su traje de baño de una pieza con pantalones blancos y botas, además de lentes de sol y el pelo suelto.

Al mismo tiempo, mientras Gomez pasaba el fin de semana en Cabo San Lucas, se rumoró que su prometido fue visto en su propia despedida de soltero en Las Vegas, con aproximadamente 25 amigos, según el portal DeuxMoi.

El Daily Mail informó hace unos meses que la protagonista de Only Murders in the Building y el productor musical intercambiarían votos en una ceremonia repleta de estrellas en California este mes de septiembre.

Se dice que a la boda, que aún no tiene una fecha definida, solo asistirán sus amigos y familiares más cercanos, e incluso ya se han enviado las invitaciones, incluyendo la de Taylor Swift y su novio, Travis Kelce.







