Lanza set de maquillaje en colaboración con Tajín

La cantante y actriz Selena Gómez anunció a través de Instagram una colaboración bastante picante, entre su marca de maquillaje y uno de los condimentos en polvo que suele ser usado por millones de personas.

Ayer, Gómez, quién es una de las personas más seguidas en la red social, anunció que su marca Rare Beauty tiene una colaboración con Tajín, uno de los condimentos favoritos de muchos por su sabor tanto ácido, salado y picante.

La publicación se compartió hace poco más de tres horas, y rápidamente llamó la atención de miles de personas, cuenta con más de 700 mil likes y más de 3 mil reposteos.

El resultado de tan curiosa colaboración es un set que incluye dos productos en tamaño completo: un Soft Pinch Liquid Blush en Chamoy, un rubor líquido en tono rojo marrón profundo y Positive Light Luminizing Lip Gloss en Clásico, un gloss terracota intenso con destellos dorados. La colaboración es edición limitada.



