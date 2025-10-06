Comparten con sus fans

Selena Gomez vivió su gran día bajo estrictas medidas de seguridad y ha preferido compartir con sus seguidores solo los momentos más íntimos y especiales de su boda con Benny Blanco.

Recientemente, la exestrella de Disney dio un vistazo al proceso de cómo escribió sus votos matrimoniales a través de una serie de emotivas fotografías publicadas en Instagram.

En una de ellas, se le ve preparándose con una bata de satén rosa, luciendo pensativa mientras está sentada en la cama con un bolígrafo y papel para escribir sus promesas a su futuro esposo. Ya tenía el maquillaje y el peinado listos para la ocasión.

También compartió una foto caminando de la mano con Blanco por la playa. "Desde escribir mis votos hasta salir de mi boda un poco antes que la mayoría...", escribió la cantante y una más con el pastel de bodas. Incluyó, además, una imagen de fresas decoradas al estilo nupcial y otra donde posa con un segundo vestido blanco que enmarca perfectamente su cintura.