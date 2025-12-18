Cambio de voz de Selena Gómez sorprende a sus seguidores

A lo largo de distintas entrevistas y apariciones públicas, Selena Gómez ha mostrado una variación en su tono de voz, que hoy se percibe más aguda en comparación con otras etapas de su vida.

Recientemente, la actriz y cantante se pronunció al respecto y enfrentó las especulaciones que han surgido en torno al tema.

¿Qué dijo Selena Gómez sobre su voz aguda?

Fue durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde realizó una dinámica de preguntas y respuestas en tiempo real con sus seguidores, cuando uno de ellos la cuestionó directamente sobre el cambio en su voz. "Sí, me han hecho esta pregunta varias veces, lo de la voz", dijo. La también empresaria, aunque por un momento pareció dudosa en responder, finalmente añadió: "No hay excusa, la verdad no me importa".

Gómez detalló que a veces experimenta molestias físicas que afectan su voz: "Me pasa algo raro. A veces mi garganta se inflama un poco por dentro, eso es todo. Eso es lo que hay".

Posteriormente, agradeció la honestidad de sus seguidores y el apoyo que le brindan durante este tipo de encuentros en vivo.

Detalles sobre la salud de Selena Gómez y su voz

La protagonista de "Only Murders in the Building" no precisó si esta situación está relacionada con su batalla contra el Lupus u otra condición médica específica.

En 2015, Gómez reveló que fue diagnosticada con Lupus, una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error tejidos sanos, lo que provoca inflamación y puede afectar la piel, las articulaciones, los órganos internos, el corazón y otros sistemas del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas del Lupus?

Este padecimiento puede causar síntomas como sarpullidos en forma de mariposa, dolor articular, fatiga, fatiga vocal, ronquera por inflamación de las cuerdas vocales o la laringe, así como una disminución en la intensidad de la voz, cambios que pueden ser temporales o crónicos.

Como parte de su tratamiento, Selena se sometió a quimioterapia. Además, ha hablado abiertamente sobre otros problemas de salud, como artritis, común en adultos mayores, y trastornos de salud mental, entre ellos ansiedad, depresión y trastorno bipolar.

Impacto del Lupus en la voz de Selena Gómez

En redes sociales circulan diversos videos que comparan su voz a lo largo de los años, mostrando una entrevista de 2015 para Marie Claire, donde se le escucha con un tono más grave, frente a apariciones, en las que su voz suena más delicada.