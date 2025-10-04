Selena Gomez revela detalles íntimos de su boda con Benny Blanco

Selena Gomez vivió su gran día bajo estrictas medidas de seguridad y ha preferido compartir con sus seguidores solo los momentos más íntimos y especiales de su boda con Benny Blanco.

Recientemente, la exestrella de Disney dio un vistazo al proceso de cómo escribió sus votos matrimoniales a través de una serie de emotivas fotografías publicadas en Instagram.

En una de ellas, se le ve preparándose con una bata de satén rosa, luciendo pensativa mientras está sentada en la cama con un bolígrafo y papel para escribir sus promesas a su futuro esposo. Ya tenía el maquillaje y el peinado listos para la ocasión.

Otra imagen la muestra con un velo blanco y una bata azul con detalles florales, sonriendo mientras posa junto a una amiga. También compartió una foto caminando de la mano con Blanco por la playa. "Desde escribir mis votos hasta salir de mi boda un poco antes que la mayoría...", escribió la cantante.

Incluyó, además, una imagen de fresas decoradas al estilo nupcial y otra donde posa con un segundo vestido blanco que enmarca perfectamente su cintura.

Gomez y Blanco se casaron el 27 de septiembre en una residencia privada en Santa Bárbara, California, rodeados de familiares, amigos cercanos y celebridades como Taylor Swift y sus compañeros de Only Murders in the Building, Martin Short y Steve Martin.

La pareja hizo público su "sí, acepto" con una romántica sesión de fotos que capturó su complicidad y alegría. Gomez lució un vestido de satén confeccionado a mano por la firma Ralph Lauren, con cuello halter y delicados bordados, mientras que Blanco optó por un clásico esmoquin negro.