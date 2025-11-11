Paris Jackson lleva seis años lejos de los estupefacientes

Paris Jackson en enero cumplió en enero seis años sobria y alejada de las sustancias. En esa ocasión, a través de su cuenta de Instagram, habló abiertamente sobre el tema y expresó lo agradecida que se siente de poder sonreír nuevamente.

"Hola, soy PK (Paris Katherine) y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy cumplo cinco años sin consumir drogas ni alcohol. Decir que estoy agradecida sería quedarse corto. La gratitud apenas lo describe. Gracias a estar sobria, puedo sonreír hoy", compartió entonces.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Durante el almuerzo anual de entrega de los Premios Friendly House en Los Ángeles, Paris explicó que, después de dejar las drogas, está aprendiendo a navegar en su nueva vida. "Fue como tener un accidente automovilístico, porque todo lo que empujé en el asiento trasero se movió hacia adelante en el impacto, y hoy estoy aprendiendo a navegar en los términos de la vida", dijo.

La hija de Michael Jackson también compartió en Instagram imágenes de su transformación a lo largo de los años, y confesó que una de sus peores etapas fue la de su adicción a las drogas. Paris Jackson causó furor en TikTok luego de sincerarse con sus seguidores sobre las consecuencias físicas que le dejó el consumo de drogas, entre ellas una perforación en el tabique nasal.

¿Qué consecuencias dejó la adicción?

La modelo estadounidense decidió mostrarse sin filtros y explicó que este problema es resultado directo de su adicción pasada. "Cuando respiro por la nariz tengo un silbido muy fuerte. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos", dijo con ironía y franqueza.

De acuerdo con Cleaveland Clinic, la perforación del tabique nasal puede causar sequedad y costras en el interior de la nariz, hundimiento en el puente de la nariz, obstrucción nasal, hemorragias nasales y rinorrea. El silbido que se produce al respirar por la nariz es una de las consecuencias más notables.

¿Cuál es el contexto general?

La hija menor de Michael Jackson ha hablado en distintas ocasiones sobre sus problemas de salud mental y su batalla contra las adicciones. Paris ha reconocido que su proceso de recuperación ha sido largo, pero que la sobriedad le ha permitido reconectar con su entorno, su música y su bienestar emocional. Actualmente, Paris Jackson continúa trabajando en su carrera musical y utiliza sus plataformas digitales para promover la salud mental y la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes.