Agresión a Billie Eilish en concierto de Miami sorprende a fans

Billie Eilish protagonizó un momento de euforia y violencia por parte de un fan, la cantante se bajó del escenario en Kaseya Center, donde dio inicio con la etapa norteamericana de su gira "Hit Me Hard and Soft".

Mientras la cantante de 23 años saludaba a sus fanáticos mientras caminaba por la barricada, uno de ellos la jaló y le torció el brazo de una manera muy violenta.

Tanto así que un guardia de seguridad intervino inmediatamente y empujó a la multitud hacia atrás mientras Billie se echó su larga cabellera negra hacia atrás y continuó cantando un tanto contrariada.

El hombre que jaló con brusquedad a Billie Eilish fue retirado del concierto, así lo informó el sitio TMZ.

El momento se ha viralizado en redes sociales.

En 2015, a los 13 años, Billie grabó y publicó en SoundCloud su sencillo debut "Ocean Eyes", canción escrita y producida por su hermano Finneas O'Connell, alcanzando viralidad rápidamente.

En 2020 interpretó el tema principal de la película de James Bond "No Time to Die", ganando el Oscar a Mejor Canción Original en 2022. What Was I Made For?

En 2024 lanzó su tercer álbum Hit Me Hard and Soft, con sencillos exitosos como "Birds of a Feather", que alcanzó el #1 en Billboard Global 200; con sólo 22 años se ha convertido en la intérprete más joven en lograr cien millones de oyentes mensuales en Spotify, según la revista Billboard.