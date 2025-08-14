No quería testificar contra ´Diddy´

El rapero Kid Cudi confesó que no quería participar como testigo en el juicio federal contra Sean "Diddy" Combs, pero reconoció que su presencia era clave para apoyar a Cassie Ventura, exnovia del empresario y testigo principal del caso.

"Lo odié todo. No quería hacerlo", declaró Cudi en entrevista con Alex Cooper para el podcast "Call Her Daddy".

El testimonio se centró en hechos ocurridos en 2011, cuando tuvo una breve relación con Ventura mientras ella se distanciaba de Combs y Cudi, cuyo nombre real es Scott Mescudi, recordó la ansiedad que sintió al ser citado por el tribunal federal en el Bajo Manhattan el 22 de mayo.

A pesar de la tensión, el rapero, de 41 años, aseguró que estar presente le permitió apoyar a Ventura, a quien considera "una amiga".