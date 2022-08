Arremete contra su familia

En el clip de audio de 22 minutos, que subió el domingo a su canal de YouTube y que posteriormente borró, la "Princesa del Pop" también aprovechó para revelar qué rechazó "mucho dinero" para hacer una entrevista con Oprah Winfrey.

"No obtengo nada compartiendo todo esto", dijo Spears en el audio, rescatado por varios medios internacionales. "Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah y mucha gente por montones de dinero, pero es una locura. No quiero nada de eso. Para mí, va más allá de una entrevista formal".

La cantante de "Hold Me Closer" (título de su más reciente sencillo, junto a Elton John) abarcó gran parte del clip hablando en contra de su familia, asegurando que la habían abandonado en medio de su tutela.

"Literalmente me mataron. Me tiraron", dijo Britney Spears. "Sentí que mi familia me tiró. Actuaba para miles de personas por la noche en Las Vegas, la emoción de ser un artista, las risas, el respeto Era una máquina. Yo era una maldita máquina, ni siquiera humana. Fue una locura".