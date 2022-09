Se niega a aceptar ayuda

Pablo Montero se mostró molesto frente a los ofrecimientos de Julio César Chávez, quien al enterarse de los problemas de alcohol del cantante le extendió una invitación a ser rehabilitado en uno de sus centros de ayuda, pero el contante no tomó a bien dicha exhortación, pues considera que nadie debe de hablar ni opinar acerca de sus asuntos.

La adicción de Pablo Montero al alcohol salió a la luz luego de las diferencias que el actor protagonizó junto a Juan Osorio, productor de la serie "El último rey", producción en la que el cantante dio vida al papel protagónico, encarnando al fallecido Vicente Fernández.

Pese a que el desempeño de Montero para interpretar a "El Charro de Huentitán" fue aplaudido, pues en un inicio fueron muchas y muchos quienes dudaron que sacaría a flote el papel, a poco de terminar con las grabaciones de la serie el cantante no se presentó a la filmación de la escena final, en la que Chente se reunía con su público en un concierto multitudinario.

No voy a aceptar ningún comentario de nadie, porque yo siempre he dado la cara, nunca me he escondido y acepto cuando la cago". Pablo Montero, Cantante