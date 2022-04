Se disculpa por comentario

El actor de 77 años arremetió contra la película por sus referencias homosexuales; sin embargo, recientemente se retractó de lo expresado, dirigiendo sus disculpas también a la directora ganadora de la estatuilla, Jane Campion.

"No lo expresé muy bien, dije algunas cosas que hirieron a gente y me siento fatal. La comunidad gay se ha comportado de manera increíble conmigo durante toda mi carrera. Y me refiero a toda mi carrera, desde antes de que llegara a este pueblo. Amigos a todos los niveles y en cualquier trabajo hasta hoy. Siento haber herido a cualquiera de esos amigos y a cualquiera que quiero.

Y a cualquier otra persona por las palabras que usé.", aseguró, durante un panel donde presentó su nueva serie.