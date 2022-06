Se casa por tercera vez

Britney lució un vestido personalizado con los hombros descubiertos, abertura en la pierna y un clásico velo blanco con ribete de satén mientras su ahora esposo llevó un elegante esmoquin, ambos de Versace.

El encargado de planificar la boda fue el productor de eventos de celebridades Jeffrey Best.

"Realmente queríamos hacer de esto un momento pequeño y hermoso con familiares y amigos", dijo Britney a Vogue . "Queríamos colores cálidos y femeninos, incluidos rubor, blanco, crema y dorado, y muchos tonos variados de rosa, rubor y rojo", agregó.

SE BESA CON MADONNA

Madonna y Britney compartieron el trono de la música pop durante los años 90 y principios de los 2000. La primera era la "reina" del pop, la segunda la "princesa".

Las dos colaboraron juntas en 2003 con "Me against the music" y su actuación al ritmo de "Like a Virgin" -emblema de Madonna- en los premios de la cadena MTV de ese año, con beso entre las dos incluido, es considerada uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

Después de 29 años, en la tercera boda de Spears, ese beso volvió a repetirse.

DISEÑO NUPCIAL

La diseñadora Donatella Versace reveló en sus redes el diseño nupcial que creó para Britney Spears para su boda privada con Sam Asghari y que se llevó a cabo en la casa de la cantante en un suburbio residencial de California.

Donatella es amiga de Britney desde hace varios años por lo que no sorprende que haya sido la encargada de diseñarle a la medida el vestido que es de corte sencillo y minimalista.

El diseño en blanco puro deja ver los hombros, cuenta con un corset que acentúa la figura, botones de perlas y falda recta con un toque sexy ya que presenta una gran abertura lateral que deja ver una pierna. En la parte posterior tiene una pequeña cauda o cola que le da majestuosidad en el diseño. Además, llevó un velo con ribetes de satín para complementar el look.

SENCILLA Y NATURAL

Como joyas, Britney usó aretes colgantes, una gargantilla de seda con un diamante al frente, así como un brazalete de diamantes con un total de 62 kilates de la famosa joyería de Stephanie Glottlieb.

Respecto al maquillaje, su look fue sencillo y natural con su melena rubia en un peinado medio recogido.

INVITADAS DE LUJO

Entre las invitadas se encontraban Madonna, Paris Hilton y la propia diseñadora Donatella Versace.

El vestido de la novia.