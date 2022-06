¡Se acabó! el amor

Sin embargo, una segunda fuente compartió que el protagonista de Aquaman, de 42 años, y González, de 32, "esperan poder resolverlo".

"Se aman mucho, habiendo salido en silencio durante un tiempo antes de que se hiciera público", explicó el segundo informante. "Pero están en diferentes etapas de la vida".

Comenzaron a salir en febrero, un mes después de que Momoa anunciara su separación con su ex esposa Lisa Bonet.

"En este momento no era una situación muy seria y ambos estaban viendo a dónde iban", dijo una fuente afirmando que la pareja estaba saliendo "después de conocerse a través del trabajo y las conexiones mutuas".

"Pasaron tiempo juntos cuando pudieron y lograron que funcionara entre sus dos apretadas agendas", continuó el informante.

La revista señala que González comparte "el mismo espíritu" que Momoa y es una "persona muy divertida, dispuesta a cualquier cosa y bastante aventurera en su mayor parte".

"Ella es más una persona de relaciones a largo plazo que de una cita casual. Momoa es un tipo muy bueno, generoso y feliz todo el tiempo; él tiene que ver más con el amor y la difusión del amor", explicó la fuente.

Sin embargo, señalan, el actor de Game of Thrones "no iba a apresurarse" en una nueva relación dado que su separación de Bonet, de 54 años, aún estaba fresca.

"No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar con nada rápido", dijeron las fuentes, refiriéndose a su hija Lola, de 14 años, y a su hijo Nakoa-Wolf, de 13.