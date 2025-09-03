Dará charla magistral en Londres

La edición 69 del Festival de Cine de Londres BFI, a realizarse del 8 al 19 de octubre, anunció la alineación para su programa "Screen Talks", que consiste en varias charlas magistrales con actores y directores de cine.

A través de un comunicado de prensa, el certamen reveló que este año las charlas las darán Daniel Day-Lewis, Yorgos Lanthimos, Richard Linklater, Jafar Panahi, Lynne Ramsay, Tessa Thompson y Chloé Zhao.

GRAN ACTOR

"El actor por excelencia, Daniel Day-Lewis, ha trabajado con algunos de los mejores cineastas del mundo para crear una obra que se define por su compromiso con la excelencia", señaló la organización en el comunicado.

"El único en ganar tres Premios Óscar a Mejor Actor, Day-Lewis, ha forjado una serie de papeles que marcaron una época en cintas tan diversas como La Insoportable Levedad del Ser, Mi Pie Izquierdo, La Edad de la Inocencia, Lincoln y El Hilo Fantasma".

El BFI celebró también las carreras del resto de cineastas y actores, destacando logros poco conocidos como colaboraciones con sus respectivos equipos creativos, la diversidad de sus propuestas y su postura política y social.

Además de poder presenciar en vivo estas clases magistrales, el público que no logre asistir al certamen podrá ponerse al día en exclusiva a través de la plataforma BFI Player y el canal de BFI en YouTube.