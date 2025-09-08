¿Qué artistas han cantado el Himno en las peleas de Saúl Álvarez?

Una de las partes favoritas de los aficionados en una pelea del "Canelo" Álvarez es poder cantar el Himno Nacional a todo pulmón, el cual suele ser interpretado por artistas mexicanos previo a la salida del ring del pugilista tapatío.

Saúl Álvarez está a unos cuántos días de enfrentarse a Terence Crawford en Las Vegas, donde el mexicano busca cerrar su año boxístico con una gran victoria sobre un oponente que luce para ser un difícil contrincante.

Además de generar la pregunta de quién va a cantar el Himno en sus peleas, otra incógnita es saber qué artista saldrá acompañando al "Canelo" en su camino rumbo al cuadrilátero, algo que ha regalado grandes momentos para los asistentes.

Desde 2020, el boxeador mexicano introdujo la música en vivo en sus peleas, un cambio que elevó el nivel de espectáculo durante sus combates. A lo largo de estos últimos años, "Canelo" ha salido acompañado de artistas como J Balvin, Luis R Conriquez y Santa Fe Klan.

¿Qué artistas han cantado el Himno Nacional en las peleas del "Canelo" Álvarez?

El recuento de los intérpretes de las estrofas del lábaro patrio será de 2018 hasta el último combate del mexicano.

Majo Aguilar fue la última cantante en entonar el Himno Nacional, ella apareció en medio del ring en la pelea frente a William Scull, en Riad, Arabia Saudita.

"Canelo" vs Fielding | 2018 | Edith Márquez

"Canelo" vs Jacobs | 2019 | Carlos Rivera

"Canelo" vs Smith | 2020 | Paty Cantú

"Canelo" vs Yildrim | 2021 | Sofía Reyes

"Canelo" vs Sounders | 2021 | Ángela Aguilar

"Canelo" vs Bivol | 2022 | Carín León

"Canelo" vs Golovkin 3 | 2022 | Carolina Ross

"Canelo" vs Ryder | 2023 | Beto Vega

"Canelo" vs Charlo | 2023 | Danna Paola

"Canelo" vs Munguía | 2024 | Manuel Mijares

"Canelo" vs Berlanga | 2024 | Camila Fernández