Dice ser sapiosexual

Resulta que el famoso fue invitado al programa de entrevistas de Pati Chapoy, en donde habló como nunca de diversos temas, tanto laborales como privados.

Entre ellos, salió a relucir cuando su madre estuvo a punto de tomar una fuerte decisión cuando este era un bebé, pues quiso abortarlo al menos en tres ocasiones.

También recordó cuando a los 15 años ganó un concurso de locución y fue su primer encuentro con los micrófonos, aunque aseguró que "tuvo que picar piedra para llegar hasta donde está".

Posteriormente, Regil detalló que a lo largo de su vida se enfocó en el trabajo y en cuidar de su madre: antes que en establecerse con una pareja. Incluso expresó que estuvo a punto de llegar al altar, pero no se concretó porque la persona en cuestión quería que la mantuviera.

Por otra parte, aunque está soltero, Regil no se siente solo. De hecho, se autodenomina como sapiosexual.

"Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro, que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente; existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consciente, me gustan las mujeres conscientes, los amigos conscientes, compartir con gente consciente", confesó Marco.