Sam Neill revela que tiene un agresivo cáncer

Sam Neill reveló en sus memorias "Did I Ever Tell You This" que está siendo tratado por cáncer de sangre en etapa tres

AMA TRABAJAR

"Y estoy acostumbrado a trabajar. me encanta trabajar Me encanta ir a trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé: ¿Qué voy a hacer?" comentò a The Guardian.

También a la BBC le h confirmado que tiene un tipo feroz de linfoma no Hodgkin agresivo y que comenzó a escribir sus memorias como una distracción.

El libro repasa los 50 años de carrera del actor neozelandés en la pantalla, así como su repentina enfermedad.

Neill reveló que buscó tratamiento médico después de notar que tenía glándulas abultadas en el cuello mientras realizaba una gira publicitaria el año pasado para la película Jurassic World Dominion.

"Pensé que necesitaba hacer algo, y pensé: '¿Debería comenzar a escribir? No pensé que tenía un libro en mí, solo pensé en escribir algunas historias. Y lo encontré cada vez más fascinante.

"Un año después, no solo escribí el libro, no tenía un escritor fantasma, sino que salió en un tiempo récord", le dijo a la BBC.

El linfoma de células T angioinmunoblástico, ahora está en remisión, pero recibirá quimioterapia por el resto de su vida.

"No tengo miedo de morir. Pero me molestaría. Porque realmente me gustaría otra década o dos, ¿sabes?

"Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar cerca para verlo madurar. Y tengo mis adorables nietecitos. Quiero verlos crecer", dijo.

La estrella estuvo casada con la maquilladora japonesa Noriko Watanabe de 1989 a 2017 y comparten dos hijos: Elena, de 32 años, y Tim, de 40.