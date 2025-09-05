Se exhibirá en la Donostia

Klasikoak, la sección que rescata clásicos antiguos y modernos de la historia del cine universal, incluirá en la edición 73 del Festival de Cine de San Sebastián, mejor conocido como Donostia, la versión restaurada de El Callejón de los Milagros.

Protagonizada por Salma Hayek, Bruno Bichir, Ernesto Gómez Cruz y María Rojo, este filme mexicano de 1994 fue dirigido por Jorge Fons, y será el título que clausure Klasikoak.

El Callejón de los Milagros es la reconocida adaptación de la novela de Naguib Mahfuz, con que el cineasta obtuvo una mención especial en la Berlinale.