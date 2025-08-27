Man´s best friend Sabrina Carpenter

Man´s best friend es el séptimo álbum de estudio de Sabrina Carpenter, que se publica solo un año después que su antecesor, ´Short n´ sweet´ (2024). Una colección de 12 pistas con Manchild como apertura y primer anticipo, canción que debuta en el número 1 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

En una edición en vinilo incluye como tema extra, "Such a funny way".

Sabrina Carpenter, la estrella pop de 26 años que ha conquistado al mundo con su mezcla de ingenio, vulnerabilidad y ritmos infecciosos, está a punto de revolucionar nuevamente la industria musical. Su séptimo álbum de estudio, Man´s Best Friend, se estrena en solo unos días, prometiendo ser un viaje sonoro a través de temas como la decepción en las relaciones, el empoderamiento femenino y la sátira social.

Sabrina Carpenter lanzará Man´s Best Friend el viernes 29 de agosto de 2025. La fecha fue confirmada por la artista durante un directo de Instagram el 11 de junio de 2025, donde reveló la portada y la lista de canciones con la ayuda de sus fans.

El álbum llega apenas un año después de Short n´ Sweet, demostrando el ritmo frenético de Carpenter, quien se inspiró en los calendarios de lanzamiento de ídolos como Taylor Swift y Ariana Grande.

Fecha de publicación del disco: 29 de agosto de 2025



