Sabrina Carpenter repudia usen su música

Indignada y contundente, la cantante estadounidense Sabrina Carpenter acusó al gobierno de emplear una de sus canciones sin permiso en un mensaje que parece promover las deportaciones, acción que calificó como "repugnante".

A través de su cuenta de X, la intérprete reaccionó a una publicación de la Casa Blanca en la que se escucha de fondo "Juno" (2004), uno de sus temas más populares.

¿Qué dijo Sabrina Carpenter sobre el uso de su música?

El clip usa el fragmento donde se repite la frase "¿Alguna vez has probado esta?" para acompañar imágenes de detenciones agresivas realizadas por agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de incluir emoticones con ojos de corazón. Carpenter escribió: "Este video es malvado. Nunca me involucres a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos".

Reacción de la Casa Blanca ante las críticas de Carpenter

Ante ello, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió: "Aquí va un mensaje corto y dulce para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos debe ser estúpido, ¿o es que es lento?"

Uso político de la música: antecedentes y reacciones

No es la primera vez que un artista reclama por el uso político de su obra. Neil Young y The Rolling Stones también han rechazado que su música sea empleada sin autorización. El equipo de comunicación del presidente Donald Trump suele recurrir a canciones populares para ilustrar sus mensajes de campaña, mientras su administración mantiene políticas duras contra la inmigración ilegal y realiza redadas en viviendas y espacios donde podrían residir personas sin documentos.