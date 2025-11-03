Honran su memoria

El pasado 16 de octubre, se cumplió un año de la muerte del cantante Liam Payne y, hoy, en el Día de Muertos, su hermana, Ruth Gibbins, lo recordó con una tradicional ofrenda mexicana, en la que incluyó flores de cempásuchil, veladoras y una fotografía del cantante.

La cultura de nuestro país no conoce límites, no sólo miles de turistas, de alrededor del mundo, viajan a México, en estas fechas, para disfrutar del 2 de noviembre, una fecha marcada por la cosmogonía ancestral, sino que, muchos, desde sus trincheras, colocan ofrendas para sus seres queridos.

Liam Payne junto a Ruth Gibbins.

Como es el caso de Ruth Gibbins, la hermana mayor de Liam, quien, esta tarde, compartió un par de fotografías de la ofrenda que puso en honor la integrante de One Direction, quien cumplió un año de fallecido, alrededor de hace 15 días.

"I hope you find your way to me today, love always Liam", escribió.

En las fotos que compartió, se aprecia el papel picado que colocó en la pared de su casa, un letrero colorido con la frase "Día de los Muertos", dos velas moradas, una "L" mayúscula iluminada por pequeños focos encendidos y flores de cempásuchil colocadas estratégicamente en el altar.

El día que se cumplió su aniversario luctuoso, escribió algunas frases conmovedoras como:

"un año, 12 meses, 52 semanas, 365 días, de cualquier manera, en que lo diga, todavía significa lo más desgarradora verdad que no estés aquí más (...), subestimé el dolor, vaya... ¿lo subestimé?, estoy paralizada por ello, pensé que lo había sabido antes, pero sé que las pérdidas, antes de que estuvieras eran sólo una tristeza intensa; eres la pérdida de mi vida, la persona que recordaré cada ocasión de mi vida".