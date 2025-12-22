Olivia Rodrigo y Louis Patridge terminan su noviazgo

Luego de dos años de noviazgo, la cantante estadounidense Olivia Rodrigo ha terminado su relación sentimental con Louis Patridge hace unos días, de acuerdo con reportes del medio de entretenimiento británico "The Sun".

Según lo mencionado por fuentes cercanas al medio, la pareja se separó hace unas semanas, a principios del mes de diciembre, ya que Olivia habría presuntamente "roto a llorar" recientemente en una fiesta navideña organizada en el club Stringfellows por la artista Lily Allen, amiga de la artista.

"No han sido las semanas más felices para ellos y decidieron que es mejor estar separados por ahora", afirmó la fuente anónima citada en "The Sun". Hasta el momento las celebridades no han lanzado una postura oficial que aclare los rumores difundidos.

Originario de Reino Unido, Louis es un actor inglés de 22 años que se ha convertido en una de las estrellas más prometedoras del medio, pues, gracias a su última participación en el drama histórico "La Casa Guinness" como Edward Guinness, su nombre ha comenzado a resonar entre los pasillos del mundo del entretenimiento y la televisión a nivel global.

Su primera aparición en la pantalla fue cuando dio vida al Lord Tewkesbury en las películas de Enola Holmes de la plataforma de Netflix en 2020, filme que aborda la vida de la hermana de Sherlock Holmes protagonizado por Milly Bobby Brown. Dicha interpretación catapultó la carrera del actor, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos entre el público femenino.

Patridge ha actuado desde su infancia, participando en diversos proyectos cinematográficos, como en la película infantil Paddington 2 en 2017, la serie histórica Medici en 2029 y la biopic Pistol en 2022. Durante su formación en la actuación, Louis siguió con su educación, completando sus estudios de nivel superior en el año 2011.

Los rumores sobre su noviazgo iniciaron en 2023, durante la visita de la cantante a Londres con su mejor amigo Conan Gray, luego de ser fotografiados muy cariñosos en un paseo casual. Tiempo después, una fuente confirmó a "The Sun" que ambos estaban en una relación formal.

Posteriormente, Louis reavivó las especulaciones luego de que se le viera apoyando a Olivia en sus presentaciones en vivo. No obstante, no fue sino hasta el 13 de diciembre que fueron fotografiados dándose un beso, lo que confirmó las numerosas teorías. Luego de eso, se les vio en diversos momentos románticos por las calles de Nueva York y hasta en Disneyland, California, en febrero, el mes del amor.

Algunas versiones afirman incluso que Olivia habría conocido a la familia del británico, pues un usuario aseguró haberlos visto con sus propios ojos. Sin embargo, su debut oficial como pareja fue en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia durante el estreno de la serie "Disclaimer", donde Louis da vida a Jonathan Brigstocke.