Regresa a la soltería

Mauricio Ochmann confirma que ya no está en una relación amorosa con Lorena, la hija de Víctor González Torres, mejor conocido como el Dr. Simi. Sin entrar en detalles, el actor aclaró que la ruptura ocurrió desde hace meses y, en la actualidad, disfruta de su soltería.

Fue en julio del año pasado cuando, luego de los amorosos comentarios que tanto el actor como Lorena González se dedicaban en redes, se dio a conocer que Mau y la también actriz y empresaria se habían dado una oportunidad en el amor.

Aunque fue el hermano de la joven, Víctor González Herrera, quien confirmó -en ese momento- que “Lolo”, como le dicen a Lorena, estaba enamorada. “Estoy muy contento, estoy feliz, disfrutando mucho, estamos muy contentos, ahí vamos... ahí vamos, disfrutándonos, ella está contenta conmigo y estamos contentos todos”, dijo - a su vez- Mauricio Ochmann a los medios el actor, sólo unos días más tarde.

¿Qué ocurrió con la relación?

En ese mismo encuentro con la prensa, la pareja confirmó que Lorena ya había convivido con Kailani, la hija que Ochmann comparte con su exesposa, Aislinn Derbez, la cual la novia del actor describió como una niña “muy linda”.

Y, aunque por esas épocas, su relación parecía ser muy formal, el actor dio a conocer que, desde hace un tiempo, decidieron separar sus caminos. Así lo confirmó cuando, en su arribo al aeropuerto de la CDMX, un reportero lo cuestionó acerca de cómo iba todo con Lorena. “No, hace varios meses que yo estoy soltero”, expresó en el conocido “chacaleo”.

¿Cuál es la situación actual de Mauricio Ochmann?

¿El motivo?, el actor no quiso entrar en detalles, pero afirmó que se encuentra bien, después de la ruptura. “Porque sí, así es la vida, todo bien desde hace muchos meses”, precisó y aclaró que sigue abierto a que el amor vuelva a su vida. Ochmann sostuvo una relación con Aislinn de 2014 a 2020; en 2021 emprendió un noviazgo con Paulina Burrola, el cual se extendió hasta el 2023 y en julio de 2024, se dio una oportunidad con Lorena.