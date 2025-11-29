Ivonne Montero regresa a la soltería

Les duró poco el amor a la actriz Ivonne Montero y a su novio, Jonathan Vázquez, un policía 11 años menor que ella, y con quien duró cuatro meses. Aunque en su momento presumieron su relación en las redes sociales, Montero aclaró por qué ya no están juntos desde hace un par de semanas.

Montero, de 51 años, celebra haberse dado la oportunidad, pues admite que la pasó muy bien, y gracias al tiempo se dieron cuenta que ya no era posible continuar con la relación. "Me di la oportunidad con Jonathan de vivir una relación, la disfruté muchísimo, aprendí muchas cosas maravillosas, pero también a lo largo del tiempo, cuatro meses que estuvimos juntos, te vas dando cuenta, vas poniendo en una balanza si tú puedes continuar de la mano con la persona", dijo a "Venga la Alegría".

¿Qué ocurrió con la relación?

La relación de la actriz con el policía desató burlas y críticas en redes sociales. Sin embargo, desde el principio Ivonne defendió su romance y habló maravillas de Jonathan, expresando que se sentía emocionada con este nuevo comienzo. A pesar de que Montero enfatizó que sí hubo un gran amor entre ellos, confesó: "De repente ya no había manera de continuar".

Aclaró que son falsas las versiones sobre infidelidad, pues dijo que estaban juntos todo el tiempo, 24-7. "No fue por ahí, es darse cuenta de que sí habían muchas cosas en común pero habían otras tantas que nos hicieron separarnos", reiteró.

¿Cuál es el contexto personal de Ivonne Montero?

Ivonne tiene una hija llamada Antonella, fruto de su relación con Fabio Melanitto, quien fue integrante del grupo UFF. Melanitto fue asesinado el 15 de agosto de 2018. La actriz ha enfrentado diversas situaciones en su vida personal, y esta ruptura es un capítulo más en su historia.