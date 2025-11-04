Ella finalizó la relación

A principios de octubre se dio a conocer que los actores Ana de Armas y Tom Cruise habían puesto fin a su relación. Ahora, nuevas versiones aseguran que fue la actriz quien decidió terminar el romance.

Una fuente dijo a “US Weekly” que la protagonista de “Ballerina” sintió que todo avanzaba demasiado rápido: “Las cosas estaban yendo muy rápido y ella empezó a sentirse incómoda con el ritmo.”

Pese a ello, la química entre ellos era evidente y mantienen buena relación: “Verán cómo evolucionan las cosas en el futuro… Tom y Ana han terminado por ahora.”

¿Qué ocurrió?

Tras semanas de citas públicas, cenas románticas, vuelos en helicóptero y conciertos, su relación pareció confirmarse cuando fueron fotografiados tomados de la mano en Vermont, Estados Unidos. Después de eso, no se les volvió a ver juntos.

Según “Daily Mail”, ambos decidieron mantener solo un vínculo profesional para “proteger su amistad y el proyecto”. “Como cualquier buena película, todo llega a su fin, y ese fue el caso de Tom y Ana”, publicó el medio.

¿Cuál es el contexto de sus relaciones anteriores?

Ana de Armas estuvo casada con Marc Clotet hasta 2013 y después mantuvo relaciones con Ben Affleck y Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Cruise, de 63 años, ha estado casado con Nicole Kidman, Mimi Rogers y Katie Holmes.