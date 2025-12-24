Dicen que huelen a pañal

Desde las redes sociales una fuerte versión cobró vida y es que ahora se menciona que el "Hombre Araña" tendrá su "espidermín", o dicho de otra forma, los actores Tom Holland y Zendaya podrían estar esperando un bebé.

El rumor comenzó a circular después de que se difundieran las fotografías navideñas de la actriz con la familia de su actual pareja, donde ella luce una vestimenta holgada.

Aunque no hay una versión oficial de estos hechos, los seguidores de Zendaya reunieron una serie de elementos que, desde su perspectiva, resultan reveladores.

Uno de los puntos más comentados es la ausencia de Zendaya en grandes eventos de alfombra roja durante los últimos meses.

Su bajo perfil fue interpretado como un intento por mantener la discreción durante los primeros meses de gestación.